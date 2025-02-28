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Комик Гарик Харламов празднует день рождения

0:49
Шоу-бизнес

Резидент Comedy Club Гарик Харламов отмечает 44-й день рождения.

Комик Гарик Харламов
Фото: https://vk.com/kharlamovgarik by ВК-аккаунт Гарика Харламова is licensed under public doman
Комик Гарик Харламов

Гарик Харламов опубликовал в социальных сетях фото с двумя горящими огнём четвёрками.

"С днём рождения меня!" — написал под фото юморист.

День рождения Харламова наступил вслед за днём рождения его 32-летней супруги, звезды сериала "Гусар" Катерины Ковальчук.

Праздник в честь Ковальчук был отмечен с размахом. Торжество состоялось в караоке-клубе "Невские мелодии" в Барвихе. На мероприятии гостей угощали тортом с малиной.

Ранее Гарик Харламов проверил школьные знания по географии 11-летней дочери Анастасии от актрисы Кристины Асмус.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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