Комик Гарик Харламов празднует день рождения

Резидент Comedy Club Гарик Харламов отмечает 44-й день рождения.
Гарик Харламов опубликовал в социальных сетях фото с двумя горящими огнём четвёрками.
"С днём рождения меня!" — написал под фото юморист.
День рождения Харламова наступил вслед за днём рождения его 32-летней супруги, звезды сериала "Гусар" Катерины Ковальчук.
Праздник в честь Ковальчук был отмечен с размахом. Торжество состоялось в караоке-клубе "Невские мелодии" в Барвихе. На мероприятии гостей угощали тортом с малиной.
Ранее Гарик Харламов проверил школьные знания по географии 11-летней дочери Анастасии от актрисы Кристины Асмус.
Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
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