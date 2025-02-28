Меньшова объяснила, почему отправила детей в государственную школу: паслись наркодилеры

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Телеведущая Юлия Меньшова рассказала, какие опасности ждут детей обеспеченных родителей в элитных школах.

Фото: https://vk.com/julia_menshova_fan by ВК-аккаунт Юлии Меньшовой is licensed under public doman Телеведущая Юлия Меньшова

Дочь режиссёра Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой решила стать для своих детей обычной мамой, так как ей не хватило обычности в своём детстве.

Она захотела подарить своим наследникам настоящее детство, чтобы они чувствовали материнское тепло.

"Отправила детей в обычную государственную школу, потому что проэлитарные были очень опасны — там паслись наркодилеры, ждали детей после школы", — рассказала Юлия в программе "ИЗОЛЕНТА Live".

Она сама готовила детям завтраки, обеды и ужины и принимала самое деятельное участие в их жизни.

У Юлии Меньшовой двое детей: сын Андрей (родился в 1997 году) и дочь Таисия (родилась в 2003 году).

Уточнения

Ю́лия Влади́мировна Меньшо́ва (род. 28 июля 1969, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссёр.



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