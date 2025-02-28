Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная длина шага на эллипсе: как выбрать для максимального эффекта
Какие волосы нуждаются в кокосовом масле? Узнайте, подходит ли оно вам!
Вредители исчезли, капуста растёт: всего три ложки этого средства — и грядки под надёжной защитой
5 минут — и готово: рецепт азиатского блюда, которое покорит ваше сердце и желудок
Проигранное противостояние — украинские ресурсы не помогут США в борьбе с Китаем
Дизайн без компромиссов: что делает современный интерьер уникальным? 5 главных правил, которые нельзя нарушать
Пётр Дранга лишь прикрытие: Агата Муцениеце прячет женатого любовника
Трагедия в Пешаваре: Иран осуждает акт терроризма
Авто гниет, пока вы читаете это: 5 ошибок, которые убивают кузов

Меньшова объяснила, почему отправила детей в государственную школу: паслись наркодилеры

0:55
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала, какие опасности ждут детей обеспеченных родителей в элитных школах.

Телеведущая Юлия Меньшова
Фото: https://vk.com/julia_menshova_fan by ВК-аккаунт Юлии Меньшовой is licensed under public doman
Телеведущая Юлия Меньшова

Дочь режиссёра Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой решила стать для своих детей обычной мамой, так как ей не хватило обычности в своём детстве.

Она захотела подарить своим наследникам настоящее детство, чтобы они чувствовали материнское тепло.

"Отправила детей в обычную государственную школу, потому что проэлитарные были очень опасны — там паслись наркодилеры, ждали детей после школы", — рассказала Юлия в программе "ИЗОЛЕНТА Live".

Она сама готовила детям завтраки, обеды и ужины и принимала самое деятельное участие в их жизни.

У Юлии Меньшовой двое детей: сын Андрей (родился в 1997 году) и дочь Таисия (родилась в 2003 году).

Уточнения

Ю́лия Влади́мировна Меньшо́ва (род. 28 июля 1969, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссёр. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет
Наука и техника
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет Аудио 
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Российский шоу-бизнес
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Последние материалы
За разводом следует свадьба: рэпер Птаха женился на бывшей жене после публичных скандалов
Разговор без запретов — Индия отказалась обсуждать с ЕС санкции против России
Ядерный блеф — в Америке заявили, что не размещали ЯО в Великобритании
Острие технологий — в России заявили о ключевой роли ИИ
ВС РФ в Курской области ворвались в Малую Локню и штурмуют врага
Тайна ледникового периода: ученые провели исследование
Черный дым над Чехией: пожарные борются с последствиями железнодорожной аварии
Покинувший РФ Андрей Макаревич* собирается возродить известное кулинарное шоу
США согласовали назначение нового посла России: кто такой Александр Дарчиев?
Раскрыт секрет: как кератин преображает сухие и ломкие волосы — вы не поверите
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.