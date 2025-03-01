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Жена Курбана Омарова ответила хейтерам, критикующим молодых мам

1:09
Шоу-бизнес

Многие молодые мамы сталкиваются в Сети с неуместными вопросами и критикой. Валерия Омарова, у которой недавно родился сын, стала обращать внимание на подобные комментарии, и ответила на них в своём блоге.

Младенец
Фото: commons.wikimedia.org by NixonJoseph2018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Младенец

"Я недавно стала мамой. Меня заинтересовали некоторые вопросы, которые я вижу. А ты сама рожала? Или кесарево? Ребёнок на няне? Грудным кормишь? Или ребёнок на смеси?! Девочки, ну вы чего? В смысле "сама рожала" или "не сама"? Не приносит же детей соседка! Любое появление ребёнка — это роды, и неважно, каким образом они произошли", — высказалась жена Курбана Омарова.

Также она не согласилась с теми, кто неодобрительно относятся к няням. Валерия не видит ничего плохого в том, чтобы женщине кто-то помогал с детьми, иначе у неё совсем не останется времени на отдых и на любимые занятия.

"Я уверена, что счастливая, реализованная и спокойная мама — это гораздо лучше для ребёнка, чем загнанная, уставшая и измученная", — заключила Омарова.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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