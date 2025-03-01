Виной Джигурда и не только: косметолог объяснила, почему Марина Анисина резко постарела

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова объяснила в беседе с порталом "Страсти", почему жена Никиты Джигурды — фигуристка Марина Анисина резко постарела.

Фото: commons.wikimedia.org by AS Photography, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косметика

Байрамукова подчеркнула, что сама по себе Анисина очень эффектная и привлекательная женщина, однако, как предполагает специалист, сыграл свою роль стресс. Косметолог назвала Джигурду своеобразным человеком и высказала мнение о том, что с таким мужем жизнь может превратиться в американские горки. Кроме того, Байрамукова считает, что некоторые процедуры испортили внешность Анисиной.

"Здесь есть несколько вариантов. Либо это чрезмерное увлечение филлерами, либо был какой-то достаточно агрессивный липофилинг. Возможно, была сделана подтяжка. Если имеет место быть последний вариант, то Марине можно посоветовать прибегнуть к процедурам, которые ускоряют процесс реабилитации. Это, например, микротоки", — сказала косметолог.

Также она отметила, что в случае Анисиной была бы не лишней контурная пластика губ, которая вернула бы губам "сочность и наполненность".

Уточнения

Мари́на Вячесла́вовна Ани́сина (род. 30 августа 1975 года, Москва, РСФСР, СССР) — российская и французская спортсменка, завоевавшая в паре с Гвендалем Пейзера титулы чемпионки мира (2000) и олимпийской чемпионки (2002) в танцах на льду.



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