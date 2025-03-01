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Перепутали бирку: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме — будущую певицу спасло только одно

1:05
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала в интервью Наталье Подольской о пугающем случае, который произошёл с ней сразу же после рождения.

Роддом
Фото: commons.wikimedia.org by Шпаков Илья Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роддом

Врачи по ошибке принесли матери Лель совершенно другого ребёнка, однако мама будущей знаменитости хорошо запомнила свою новорождённую дочь и сразу же сообщила медикам об их оплошности.

"Моей маме принесли вместо меня какого-то рыжего мальчишку после родов. Хорошо, мама меня запомнила. Они перепутали бирку. Приносят маме рыжего толстого пацана и говорят: "Это ваш ребёнок". Мама говорит: "Подождите, это не моя девочка". Это хорошо, что мама меня запомнила", — сказала Лель.

Певица призналась, что рассказ об этом случае настолько её впечатлил, что, когда она сама рожала, она страшно боялась, что повторится то же самое и её ребёнка тоже перепутают с другим. Из-за этого страха Лель даже попросила разрешения пустить в роддом охранников, чтобы они стояли у дверей и увидели её дочь после родов.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (имя при рождении — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси» и других.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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