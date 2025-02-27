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Загадочная смерть — полиция указала на странности в деле оскороносного Юджина Хэкмена

Шоу-бизнес

Правоохранительные органы США квалифицировали как подозрительную смерть двукратного обладателя премии "Оскар" Юджина (Джина) Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Согласно информации портала TMZ, основанной на полученном ими ордере на обыск, обстоятельства кончины знаменитой пары вызвали серьезные вопросы у следователей.

Оскар
Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оскар

Американское издание Santa Fe New Mexican ранее сообщило о смерти 95-летнего актера и его супруги. По данным правоохранительных органов, к моменту обнаружения тела супругов находились без признаков жизни не менее 24 часов.

В документах следствия отмечается, что характер смерти пожилых супругов требует проведения тщательного расследования и детального обыска помещения. При этом специалисты не обнаружили явных признаков утечки газа, хотя родственники актера предположили возможность отравления угарным газом.

Следователи зафиксировали ряд необычных деталей на месте происшествия. Входная дверь в жилище была открыта, тело Бетси Аракавы обнаружили в ванной комнате, рядом находилась открытая емкость с разбросанными лекарственными препаратами. В шкафу той же ванной комнаты была найдена погибшая собака, принадлежавшая семье. Тело самого Хэкмена находилось в отдельном помещении дома.

Стоит напомнить, что Джин Хэкмен завоевал мировую известность благодаря ролям в таких картинах, как "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки" и "Семейка Тененбаум". Свою кинематографическую карьеру актер завершил в 2004 году, последним его проектом стала комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту".

Уточнения

Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — 26 февраля 2025, Санта-Фе, Нью-Мексико) — американский киноактёр и писатель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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