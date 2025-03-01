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Не ревнует, но боится: Бари Алибасов рассказал, что может разрушить его брак с седьмой женой

0:48
Шоу-бизнес

Бари Алибасов счастлив в браке с седьмой женой Еленой Калининой, которая младше его на 20 лет. Он радуется, когда она рядом, и скучает по ней, даже когда она ненадолго уходит в магазин, однако, несмотря на идиллию, музыкант предположил, что это счастье однажды закончится.

Капли дождя на стекле
Фото: commons.wikimedia.org by Sean Glossop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Капли дождя на стекле

Алибасов не считает себя ревнивым мужем, но он понимает, что нет никаких гарантий того, что Елена не встретит другого человека.

"Может, она соберёт тапочки, веник и уйдёт отсюда. Я не знаю, какие у неё планы. Она встречается с таким большим количеством людей, потому что работа у нас шоу-бизнес называется. Может, найдёт кого-то там", — признался Алибасов в беседе с NEWS.ru.

Уточнения

Ба́ри (Борис) Кари́мович (Николаевич) Алиба́сов (каз. Бари (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібасов, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» (1962—1989) и «На-на» (с 1989).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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