Не ревнует, но боится: Бари Алибасов рассказал, что может разрушить его брак с седьмой женой

Бари Алибасов счастлив в браке с седьмой женой Еленой Калининой, которая младше его на 20 лет. Он радуется, когда она рядом, и скучает по ней, даже когда она ненадолго уходит в магазин, однако, несмотря на идиллию, музыкант предположил, что это счастье однажды закончится.
Алибасов не считает себя ревнивым мужем, но он понимает, что нет никаких гарантий того, что Елена не встретит другого человека.
"Может, она соберёт тапочки, веник и уйдёт отсюда. Я не знаю, какие у неё планы. Она встречается с таким большим количеством людей, потому что работа у нас шоу-бизнес называется. Может, найдёт кого-то там", — признался Алибасов в беседе с NEWS.ru.
Ба́ри (Борис) Кари́мович (Николаевич) Алиба́сов (каз. Бари (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібасов, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» (1962—1989) и «На-на» (с 1989).
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