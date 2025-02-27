Известная американская певица полетит в космос

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, объявила о планах отправить в космос известную американскую певицу Кэти Перри. Весной 2025 года состоится уникальный космический полёт, в составе которого будут исключительно женщины.

Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Открытый космос

Экипаж включает шесть человек: саму Кэти Перри, журналистку и невесту Безоса Лауру Санчез, телеведущую Гэйл Кинг, аэрокосмического инженера Аишу Бовэ, активистку Аманду Нгуен и кинопродюсера Кериэнн Флинн. Компания подчеркнула значимость выбора Перри, отметив её статус одной из самых успешных исполнительниц в мире музыки, а также активную роль в благотворительности, включая работу с ЮНИСЕФ.

Перри выразила надежду, что эта миссия станет источником вдохновения для её дочери и других людей, стимулируя стремление достигать высот буквально и фигурально. Полет возглавит Лаура Санчез, и он станет первым с участием только женского состава после легендарного полета советской космонавтки Валентины Терешковой в 1963 году.

Ранее дочь Леонида Якубовича прокомментировала слухи о богатствах телеведущего.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния) — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.





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