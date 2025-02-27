Дочь Якубовича напомнила о даче телеведущего: любой дом покажется замком

Дочь телеведущего Леонида Якубовича, Варвара Видо, назвала "фантастической выдумкой" появившуюся информацию о многомиллиардной недвижимости артиста.

Фото: youtube.com by канал Что было дальше?, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонид Якубович

В беседе с "Абзацем" Варвара Видо напомнила, что Леонид Якубович живёт в столичной квартире, где часто даёт интервью. Кроме того, он периодически бывает на даче, которую в 2010 году показывали в программе "Все дома".

"Людям, которые не имеют своих загородных домов, самая обычная дача может показаться замком", — отметила наследница ведущего.

Леонид Якубович отличается скромностью и непритязательностью среди российских знаменитостей. Его привычки подтверждают этот образ: он ездит на одном автомобиле уже шесть лет, а его запросы на работе остаются умеренными. Стоимость участия Якубовича в частных праздниках составляет около 2,2 миллиона рублей.

Ранее Ксения Бородина рассказала об общении своего возлюбленного с её дочерьми.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).



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