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Дочь Якубовича напомнила о даче телеведущего: любой дом покажется замком

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь телеведущего Леонида Якубовича, Варвара Видо, назвала "фантастической выдумкой" появившуюся информацию о многомиллиардной недвижимости артиста.

Леонид Якубович
Фото: youtube.com by канал Что было дальше?, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леонид Якубович

В беседе с "Абзацем" Варвара Видо напомнила, что Леонид Якубович живёт в столичной квартире, где часто даёт интервью. Кроме того, он периодически бывает на даче, которую в 2010 году показывали в программе "Все дома".

"Людям, которые не имеют своих загородных домов, самая обычная дача может показаться замком", — отметила наследница ведущего.

Леонид Якубович отличается скромностью и непритязательностью среди российских знаменитостей. Его привычки подтверждают этот образ: он ездит на одном автомобиле уже шесть лет, а его запросы на работе остаются умеренными. Стоимость участия Якубовича в частных праздниках составляет около 2,2 миллиона рублей.

Ранее Ксения Бородина рассказала об общении своего возлюбленного с её дочерьми.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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