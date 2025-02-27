Дочь телеведущего Леонида Якубовича, Варвара Видо, назвала "фантастической выдумкой" появившуюся информацию о многомиллиардной недвижимости артиста.
В беседе с "Абзацем" Варвара Видо напомнила, что Леонид Якубович живёт в столичной квартире, где часто даёт интервью. Кроме того, он периодически бывает на даче, которую в 2010 году показывали в программе "Все дома".
"Людям, которые не имеют своих загородных домов, самая обычная дача может показаться замком", — отметила наследница ведущего.
Леонид Якубович отличается скромностью и непритязательностью среди российских знаменитостей. Его привычки подтверждают этот образ: он ездит на одном автомобиле уже шесть лет, а его запросы на работе остаются умеренными. Стоимость участия Якубовича в частных праздниках составляет около 2,2 миллиона рублей.
Ранее Ксения Бородина рассказала об общении своего возлюбленного с её дочерьми.
Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.