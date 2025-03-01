Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На эти машины страшно смотреть в кредитном калькуляторе, но за рулём — одно удовольствие
Уникальные масла, замедляющие рост волос и придающие коже сияние после депиляции
Лёгкий суп, но такой вкусный, что второе блюдо вам уже не понадобится
Солнечный свет под запретом: как живут люди с порфирией
Город из снега — какая зимняя традиция существует в Новосибирске
Глобальное потепление превращает бабочек-монархов в задержанных путешественников
Ничья в Краснодаре: "быки" возвращают лидерство в РПЛ
Еда на вынос по новым правилам: что изменится с 1 марта?
Как растения могут испортить интерьер и что с этим делать

Лариса Гузеева признала свои ошибки материнства

0:51
Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, за что её мучает чувство вины.

Телеведущая Лариса Гузеева
Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman
Телеведущая Лариса Гузеева

Лариса Гузеева считает, что почти всем матерям свойственно корить себя за ошибки.

"Есть ли мамы на свете, которые ни о чём не сожалеют, ни в чём не раскаиваются, не мучаются от чувства вины? Я точно не из них", — написала звезда ТВ в соцсетях.

Гузеева отметила, что хотела бы иметь свой теперешний опыт для того, чтобы прожить годы своей молодости.

"Сразу оговорюсь, у меня прекрасные дети — претензий к ним ноль. Это я о себе, если что", — объяснила ведущая шоу "Давай поженимся!"

У Ларисы Гузеевой двое детей: сын Георгий (1991 года рождения) и дочь Ольга (1999 года рождения).

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Еда и рецепты
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Новости спорта
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает Аудио 
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Экономика и бизнес
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Последние материалы
На эти машины страшно смотреть в кредитном калькуляторе, но за рулём — одно удовольствие
Уникальные масла, замедляющие рост волос и придающие коже сияние после депиляции
Лёгкий суп, но такой вкусный, что второе блюдо вам уже не понадобится
Лариса Гузеева признала свои ошибки материнства
Солнечный свет под запретом: как живут люди с порфирией
Город из снега — какая зимняя традиция существует в Новосибирске
Глобальное потепление превращает бабочек-монархов в задержанных путешественников
Ничья в Краснодаре: "быки" возвращают лидерство в РПЛ
Еда на вынос по новым правилам: что изменится с 1 марта?
Как растения могут испортить интерьер и что с этим делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.