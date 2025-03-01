Лариса Гузеева признала свои ошибки материнства

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, за что её мучает чувство вины.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman Телеведущая Лариса Гузеева

Лариса Гузеева считает, что почти всем матерям свойственно корить себя за ошибки.

"Есть ли мамы на свете, которые ни о чём не сожалеют, ни в чём не раскаиваются, не мучаются от чувства вины? Я точно не из них", — написала звезда ТВ в соцсетях.

Гузеева отметила, что хотела бы иметь свой теперешний опыт для того, чтобы прожить годы своей молодости.

"Сразу оговорюсь, у меня прекрасные дети — претензий к ним ноль. Это я о себе, если что", — объяснила ведущая шоу "Давай поженимся!"

У Ларисы Гузеевой двое детей: сын Георгий (1991 года рождения) и дочь Ольга (1999 года рождения).

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



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