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Александр Васильев назвал Эвелину Хромченко фарфоровым сфинксом моды

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Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев поздравил с днём рождения свою коллегу по "Модному приговору" Эвелину Хромченко.

Стилист Эвелина Хромченко
Фото: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev by Инстаграм Александра Васильева is licensed under public doman
Стилист Эвелина Хромченко

Александр Васильев опубликовал в соцсетях свою любое фото Эвелины Хромченко, которой исполнилось 54 года.

Он назвал стилиста фарфоровым сфинксом российской моды. Он подчеркнул, что не многим мужчинам удалось познать Эвелину, а приблизить к себе её не удалось, по словам Васильева, почти никому.

"Экстравагантная и демоничная, харизматичная и умная, острая на язык и внимательная, интеллигентная и образованная, пассионарная и сексуальная", — перечислил достоинства Эвелины Васильев.

Гуру моды уверен, что Хромченко стала культовой фигурой конца 20 — начала 21 века в мировом модном сообществе.

Ранее Эвелина Хромченко рассказала о своём детстве.

Уточнения

Эвели́на Леони́довна Хро́мченко (род. 27 февраля 1971, Уфа) — российская журналистка, телеведущая, актриса, писательница. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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