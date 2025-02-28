Александр Васильев назвал Эвелину Хромченко фарфоровым сфинксом моды

Историк моды Александр Васильев поздравил с днём рождения свою коллегу по "Модному приговору" Эвелину Хромченко.
Александр Васильев опубликовал в соцсетях свою любое фото Эвелины Хромченко, которой исполнилось 54 года.
Он назвал стилиста фарфоровым сфинксом российской моды. Он подчеркнул, что не многим мужчинам удалось познать Эвелину, а приблизить к себе её не удалось, по словам Васильева, почти никому.
"Экстравагантная и демоничная, харизматичная и умная, острая на язык и внимательная, интеллигентная и образованная, пассионарная и сексуальная", — перечислил достоинства Эвелины Васильев.
Гуру моды уверен, что Хромченко стала культовой фигурой конца 20 — начала 21 века в мировом модном сообществе.
Ранее Эвелина Хромченко рассказала о своём детстве.
Эвели́на Леони́довна Хро́мченко (род. 27 февраля 1971, Уфа) — российская журналистка, телеведущая, актриса, писательница.
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