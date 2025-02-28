Александр Васильев назвал Эвелину Хромченко фарфоровым сфинксом моды

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев поздравил с днём рождения свою коллегу по "Модному приговору" Эвелину Хромченко.

Фото: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev by Инстаграм Александра Васильева is licensed under public doman Стилист Эвелина Хромченко

Александр Васильев опубликовал в соцсетях свою любое фото Эвелины Хромченко, которой исполнилось 54 года.

Он назвал стилиста фарфоровым сфинксом российской моды. Он подчеркнул, что не многим мужчинам удалось познать Эвелину, а приблизить к себе её не удалось, по словам Васильева, почти никому.

"Экстравагантная и демоничная, харизматичная и умная, острая на язык и внимательная, интеллигентная и образованная, пассионарная и сексуальная", — перечислил достоинства Эвелины Васильев.

Гуру моды уверен, что Хромченко стала культовой фигурой конца 20 — начала 21 века в мировом модном сообществе.

Ранее Эвелина Хромченко рассказала о своём детстве.

Уточнения

Эвели́на Леони́довна Хро́мченко (род. 27 февраля 1971, Уфа) — российская журналистка, телеведущая, актриса, писательница.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.