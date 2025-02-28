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Садальский высказался о ДТП с участием Буйнова: пусть спустится на землю

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Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что певец Александр Буйнов совершил наезд на пенсионерку.

Певец Александр Буйнов
Фото: https://vk.com/alexanderbuinovofficial by ВК-аккаунт Александра Буйнова is licensed under public doman
Певец Александр Буйнов

Станислав Садальский не прошёл мимо новости о том, что 74-летний певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.

Народный артист России в момент наезда сидел за рулём своего автомобиля марки Lexus LX 570.

"Во-первых, он не певец, а во-вторых, звёзды на небе… Пусть с небес спустится на землю", — написал заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.

Ранее Александр Буйно принёс свои извинения женщине, которую сбил на пешеходно переходе вечером 26 февраля.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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