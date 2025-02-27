Никита Ефремов отреагировал на выход отца из тюрьмы по УДО: не ваше дело!

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Актёр Никита Ефремов поделился своим отношением к возможной досрочной свободе своего отца, Михаила Ефремова, подчеркнув, что воспринимает эту новость положительно.

Фото: YouTube канал Литрес by Скриншот видео YouTube канала Литрес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Ефремов

Когда журналист "Абзаца" поинтересовался планами семьи на случай успешного освобождения Михаила Ефремова, Никита ответил резко, сказав, что это личное дело семьи и его обсуждение неуместно.

24 февраля появилась информация, что Михаилу Ефремову может быть отказано в условно-досрочном освобождении из-за обнаружения мобильного телефона с доступом в интернет среди его вещей. Утверждается, что устройство было найдено во время неожиданной проверки в колонии.

Позднее адвокат артиста Юрий Падалко опроверг эти сведения, заявив, что никаких телефонов у Михаила Ефремова обнаружено не было.

Ранее Светлана Бондарчук обиделась на Наталью Водянову.

Уточнения

Ники́та Миха́йлович Ефре́мов (род. 30 мая 1988, Москва) — российский актёр театра, кино и озвучивания.





Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



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