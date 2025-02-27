Актёр Никита Ефремов поделился своим отношением к возможной досрочной свободе своего отца, Михаила Ефремова, подчеркнув, что воспринимает эту новость положительно.
Когда журналист "Абзаца" поинтересовался планами семьи на случай успешного освобождения Михаила Ефремова, Никита ответил резко, сказав, что это личное дело семьи и его обсуждение неуместно.
24 февраля появилась информация, что Михаилу Ефремову может быть отказано в условно-досрочном освобождении из-за обнаружения мобильного телефона с доступом в интернет среди его вещей. Утверждается, что устройство было найдено во время неожиданной проверки в колонии.
Позднее адвокат артиста Юрий Падалко опроверг эти сведения, заявив, что никаких телефонов у Михаила Ефремова обнаружено не было.
Ранее Светлана Бондарчук обиделась на Наталью Водянову.
Ники́та Миха́йлович Ефре́мов (род. 30 мая 1988, Москва) — российский актёр театра, кино и озвучивания.
Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.