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Бондарчук обиделась на Водянову и публично выразила своё недовольство

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Светлана Бондарчук раскрыла, что не попала в список приглашённых на торжество, которое устроила модель Наталья Водянова в Дубае. Этот факт вызвал у неё недоумение и разочарование, учитывая прошлые тесные профессиональные и личные контакты.

Светлана Бондарчук
Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук в личном блоге напомнила, что на протяжении многих лет поддерживала и саму модель, и работу её благотворительного фонда "Обнажённые сердца". По этой причине журналистка рассчитывала оказаться среди гостей праздника вместе с Яной Рудковской, Ксенией Собчак и другими.

"Но не случилось. Расстроилась ли я? Признаюсь, да. Но, видимо, в этой ситуации были другие приоритеты. С другой стороны, есть плюс — сэкономила на билетах в Дубай", — с юмором попыталась отреагировать она.

Светлана всегда считала себя частью важного круга людей в индустрии, регулярно посещая различные мероприятия и поддерживая контакт с коллегами. Тем не менее, последние годы она уделяет больше внимания своей семье, в частности сыну Петру, чем участию в светских событиях.

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Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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