Дочь Юлии Пересильд вышла на связь в слезах: что произошло

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Пересильд поделилась эмоциональным роликом в соцсетях после потери платья. Девушка рассказала, что это событие сильно огорчило её, поскольку она планировала использовать наряд для съёмок трендового видео.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Пересильд

На опубликованной записи Пересильд видно, как она нервничает и ищет платье по всему дому. Впоследствии оказалось, что причина волнений актрисы заключалась именно в потере костюма, необходимого ей для осуществления задуманного проекта.

Однако спустя некоторое время ситуация разрешилась благополучно: платье было найдено, и актриса смогла воплотить свою идею в жизнь.

"История о том, как я потеряла платье, в котором безумно хотела снять видео. Спойлер: платье нашла и сняла прекрасный видос", — высказалась актриса.

Анна Пересильд получила широкую известность благодаря роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Она рассказывала, что её отец, режиссёр Алексей Учитель, не сразу согласился на её участие в проекте из-за сложности темы и её юного возраста.

Ранее мать ЮрКисса высказалась о расставании певца с Люсей Чеботиной.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.