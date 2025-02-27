Мать ЮрКисса раскрыла правду о расставании певца с Люсей Чеботиной: лучше бы он был с ней

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Елена Север в интервью для YouTube-канала FAMETIME опровергла слухи о том, что она разрушила отношения своего сына Юрия Киселёва, известного как ЮрКисс, с исполнительницей Люсей Чеботиной.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Север

Елена Север подчеркнула, что с уважением и любовью относится к своим сыновьям. С самого детства у мальчиков была отдельная комната, куда она не заходила без стука.

Певица отметила трудолюбие и талант Люси Чеботиной, а также выразила своё тёплое отношение к артистке. По её словам, в любой непонятной ситуации она встала бы на защиту девушки, потому что между ними не было никакой конкуренции.

Когда сын рассказал матери о расставании с бывшей возлюбленной, Елена Север попросила быть помягче с Чеботиной.

"Когда он сказал о расставании, я ответила, что это его решение и не надо её ранить. Видимо, в какой-то момент он понял, что не может разорваться между работой. Он хочет выстроить свою империю, он занят работой", — пояснила Елена Север.

Ранее стало известно, когда суд вынесет приговор Елене Блиновской.

Уточнения

Еле́на Се́вер (настоящее имя — Еле́на Ю́рьевна Киселёва, урожд. — Севергина; род. 29 апреля 1973, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская телеведущая, певица, актриса, общественный деятель.



Ю́рий Влади́мирович Киселёв (род. 21 декабря 1997, Санкт-Петербург, Россия), более известный под сценическим псевдонимом Ю́рКисс — российский поп-исполнитель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.