Стало известно, когда суд огласит окончательное решение по делу Елены Блиновской

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Савеловский районный суд Москвы 3 марта вынесет приговор блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Об этом пишет ТАСС.

Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Блиновская

Отмечается, что в этот день суд примет окончательное решение по предъявленным обвинениям.

Ранее Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства мужа Елены Блиновской Алексея.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2024 года при попытке пересечения границы РФ на автомобиле. Против неё было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в ходе следствия была выявлена легализация денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в России готовятся снять фильм по мотивам произведения "Горе от ума".

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.





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