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Буйнов вышел на связь после ДТП с пенсионеркой: приношу свои извинения

0:45
Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов рассказал свою версию происшествия с наездом на пожилую женщину на пешеходном переходе.

Певец Александр Буйнов
Фото: https://vk.com/alexanderbuinovofficial by ВК-аккаунт Александра Буйнова is licensed under public doman
Певец Александр Буйнов

Александр Буйнов назвал ДТП дорожным инцидентом, который произошёл вчера вечером.

Певец заверил, что пенсионерке по имени Алла Николаева будет оказана необходимая медицинская помощь. Он пообещал женщине поддержку.

"Я искренне приношу свои извинения пострадавшей", — написал певец в социальных сетях.

Буйнов поблагодарил сотрудников ГИБДД и медиков за оперативную работу.

Народный артист России упрекнул журналистов в спекуляции на данной новости. Он призвал аккуратно подходить к источнику информации.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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