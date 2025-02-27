Певец Александр Буйнов рассказал свою версию происшествия с наездом на пожилую женщину на пешеходном переходе.
Александр Буйнов назвал ДТП дорожным инцидентом, который произошёл вчера вечером.
Певец заверил, что пенсионерке по имени Алла Николаева будет оказана необходимая медицинская помощь. Он пообещал женщине поддержку.
"Я искренне приношу свои извинения пострадавшей", — написал певец в социальных сетях.
Буйнов поблагодарил сотрудников ГИБДД и медиков за оперативную работу.
Народный артист России упрекнул журналистов в спекуляции на данной новости. Он призвал аккуратно подходить к источнику информации.
Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.