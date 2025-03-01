Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три простых способа сделать роскошный букет за копейки — и никто не догадается
Урожай, который не заканчивается: три сорта, которые дадут вам море томатов
Лучшие продукты для зрения, которые превратят ваши глаза в суперспособности
В России резко выросла продажа туров в Европу
Пробег как у новой, но на капоте жизненный опыт? Как отличить правду от скрутки
Российские войска уничтожили штаб ВСУ, благодаря помощи датских журналистов
Как выбрать шампунь для роста волос? Ищите в составе эти компоненты
Худеем по-французски: эндивий — минимум калорий, максимум пользы!
Бывший глава МИД Австрии провозгласила Россию победителем в зоне СВО

Никто не устоит: Ольга Бузова поделилась секретным оружием против завистников

0:48
Шоу-бизнес

В своём блоге Ольга Бузова нередко делится размышлениями на житейские темы. На этот раз она рассказала о том, как расположить к себе завистников.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Зависть — частое явление не только в сфере шоу-бизнеса, но и среди простых людей. Бузова призывает относиться к этому с пониманием, ведь если кто-то кому-то завидует, значит, на то есть причина. Знаменитость считает, что даже негативно настроенных людей нужно окружать вниманием и заботой, задавать им вопросы и выслушивать ответы.

Кроме того, Бузова уверена, что юмор и смех могут помочь разрядить обстановку и сделать приятным любое общение.

"Если человек смеётся рядом с тобой, он уже настроен к тебе положительно", — подчеркнула Ольга.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет
Наука и техника
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет Аудио 
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены
Российский шоу-бизнес
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены Аудио 
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Здоровье
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Красиво оформленный слив. Как в Белом доме красиво поссорились Трамп и Зеленский Дмитрий Плотников Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Пробег как у новой, но на капоте жизненный опыт? Как отличить правду от скрутки
Российские войска уничтожили штаб ВСУ, благодаря помощи датских журналистов
Как выбрать шампунь для роста волос? Ищите в составе эти компоненты
Худеем по-французски: эндивий — минимум калорий, максимум пользы!
Бывший глава МИД Австрии провозгласила Россию победителем в зоне СВО
Мечта о длинных волосах: секреты быстрого роста и здорового сияния
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Ваша кошка мяукает не просто так — она изучила вас и нашла слабое место
Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста
5 скрытых угроз, о которых стоит знать перед поездкой на Карибы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.