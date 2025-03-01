Никто не устоит: Ольга Бузова поделилась секретным оружием против завистников

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своём блоге Ольга Бузова нередко делится размышлениями на житейские темы. На этот раз она рассказала о том, как расположить к себе завистников.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Зависть — частое явление не только в сфере шоу-бизнеса, но и среди простых людей. Бузова призывает относиться к этому с пониманием, ведь если кто-то кому-то завидует, значит, на то есть причина. Знаменитость считает, что даже негативно настроенных людей нужно окружать вниманием и заботой, задавать им вопросы и выслушивать ответы.

Кроме того, Бузова уверена, что юмор и смех могут помочь разрядить обстановку и сделать приятным любое общение.

"Если человек смеётся рядом с тобой, он уже настроен к тебе положительно", — подчеркнула Ольга.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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