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Якубович с иронией отреагировал на слухи о своём богатстве: что сказал директор артиста

1:25
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Табриз Шахиди, концертный директор народного артиста РФ Леонида Якубовича, выступил с комментарием касательно распространяемых слухов об элитной недвижимости известного ведущего программы "Поле чудес". Его слова приводит издание 360.ru.

Леонид Якубович
Фото: youtube.com by канал Что было дальше?, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леонид Якубович

Шахиди назвал подобные утверждения "откровенным бредом" и выразил мнение, что их распространяют люди, которым нечего делать. Он подчеркнул, что разговоры о крупной квартире в Санкт-Петербурге и трёх участках площадью по 40 гектаров, а также самолете Як-40 — это выдумки, муссируемые уже на протяжении десяти лет.

Директор Якубовича предложил авторам слухов переключить внимание на освещение достижений России в области культуры и экономики, а также успехов талантливых детей страны. Сам ведущий, по словам Шахиди, отнесся к этим слухам с иронией.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Леонид Якубович проживает в 10-комнатной квартире в престижном районе Хамовники в Москве, причем недвижимость якобы зарегистрирована на имя супруги артиста. Также сообщалось, что одним из наиболее дорогостоящих активов Якубовича является замок в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья, оцениваемый примерно в миллиард рублей.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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