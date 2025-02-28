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Дочь Анастасии Волочковой взяла необычный псевдоним

0:56
Шоу-бизнес

Наследница балерины Анастасии Волочковой Ариадна скрывается за псевдонимом.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова дала дочери Ариадне свою фамилию, однако девушка предпочитает работать под псевдонимом, чтобы дистанцироваться от знаменитой матери.

Ариадна держит в тайне своё имя, однако узнать его не составило труда.

Telegram-канал "Светский хроник" выяснил, что Ариадна взяла себе необычный псевдоним. Девушка работает актёром дубляжа под именем Ариадна Уинг.

Дочь балерины озвучила Эми Уайнхаус в байопике, а в другой картине — героиню Зендеи.

Своего жениха Ариадна называет Никитой, однако в социальных сетях мужчину зовут Мкртич Григорян.

Ранее сообщалось, что Волочкова вышла из себя из-за вмешательства мачехи дочери в организацию свадьбы.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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