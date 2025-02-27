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41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и блогер Прохор Шаляпин заявил, что мир шоу-бизнеса полон фальши. Он подчеркнул, что никогда бы не вступил в отношения с актрисой или певицей.

Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева
Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева

Шаляпин выразил сомнения относительно искренности отношений между актёрами и музыкантами, утверждая, что такие союзы часто оказываются непрочными.

"Никакая мне певица не нужна, модель. Когда слышу: "Я модель", я говорю: "До свидания"", — признался финалист "Фабрики звезд-6".

В настоящее время 41-летний Шаляпин поддерживает дружеские отношения с женщиной по имени Лилечка, которой исполнилось 96 лет. Он отметил, что восхищается её жизненной энергией и гордится тем, что помог ей улучшить условия проживания, установив новую раковину.

Также он признался, что считает своим настоящим другом балерину Анастасию Волочкову и готов гулять на всех её свадьбах.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о заработках на телевидении.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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