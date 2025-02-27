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Больше миллиона в месяц: Волочкова удивила признанием о заработках на телевидении

1:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная балерина Анастасия Волочкова призналась, что её ежемесячный доход превышает миллион рублей. Основной источник доходов, по её словам, — гонорары за участие в телевизионных программах.

Анастасия Волочкова
Фото: youtube.com by канал УЗНАЕМ С САЛТАЕЙ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Волочкова

Волочкова подчеркнула, что телевидение щедро платит ей благодаря высоким рейтингам шоу с её участием. Помимо этого, она получает вознаграждение за рекламные контракты и творческие вечера.

Однако артистка отметила, что создание собственных проектов зачастую оказывается убыточным. Тем не менее, несмотря на советы дочери, Волочкова не готова отказаться от танца, подчеркивая, что даже именитые коллеги сталкиваются с трудностями в продаже билетов.

В ходе интервью балерина также дала совет критикам обратить внимание на собственные дела, а не подсчитывать чужие финансы. Она категорически отвергла слухи о наличии алкогольной зависимости.

"Мои золотые, объясню вам такую вещь — я поддерживаю свою форму, по три часа провожу время в балетном зале на пуантах. Может ли алкоголик проводить столько времени на тренировках?" — отметила она в интервью проекту "Узнаем с Салтаей"

Волочкова подтвердила, что иногда позволяет себе выпить, однако делает это исключительно вне сцены.

Ранее Сергей Соседов раскрыл, что на самом деле происходит за кулисами телешоу.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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