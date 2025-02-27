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Ушла из жизни звезда Евротура Мишель Трахтенберг: биография, роли, болезнь

1:10
Шоу-бизнес

Актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Смерть звезды фильмов "Баффи — истребительница вампиров" и "Евротур" окутана загадкой.

Актриса Мишель Трахтенберг
Фото: https://vk.com/michellesource by ВК-аккаунт Мишель Трахтенберг is licensed under public doman
Актриса Мишель Трахтенберг

Мишель Кристин Трахтенберг появилась на свет в 1985 году в Нью-Йорке. Её отец родом из Германии, а мама — уроженка СССР.

Тело Мишель Трахтенберг обнаружили в её квартире на Манхэттене 26 февраля. Полиция США не расследует смерть как подозрительную. Версия добровольного ухода из жизни не подтверждена.

О болезни актрисы, которая перенесла пересадку печени, поклонники подозревали давно.

Как сообщает "Вечерняя Москва", фотографии Мишель Трахтенберг последнего времени пугали фанатов актрисы. Они обращали внимание на потерю веса, поредевшие волосы звезды и пожелтевшие белки её глаз. Сама Трахтенберг объясняла, что здорова.

Мишель Трахтенберг с 2020 года состояла в отношениях с продюсером и агентом по поиску талантов Джеем Коэном.

Уточнения

Мише́ль Кристи́н Тра́хтенберг (англ. Michelle Christine Trachtenberg; 11 октября 1985, Нью-Йорк, Нью-Йорк — 26 февраля 2025, Нью-Йорк, Нью-Йорк) — американская актриса кино и озвучивания, телеведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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