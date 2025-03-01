Тюрьма, холодильник, магнитики: Татьяна Овсиенко рассказала, почему так и не вышла замуж за своего возлюбленного

Когда-то Татьяна Овсиенко дождалась из тюрьмы своего возлюбленного — бизнесмена Александра Меркулова, однако они так и не поженились.
Как рассказала певица в беседе с mk.ru, она мечтала о венчании, и Меркулов был согласен, но только когда Татьяна обклеит весь холодильник магнитиками, которые она будет покупать в городах, куда ездит на гастроли. На холодильнике уже давно нет пустого места, он весь пестрит воспоминаниями о множестве поездок, однако Меркулов так и не сделал обещанного предложения, и Овсиенко поняла, что её и так всё устраивает.
"Теперь я не хочу. А зачем? Нам и так хорошо! У нас совершенно уважительные отношения, мы очень хорошо друг друга понимаем", — сказала знаменитость.
Она добавила, что, наверное, по какой-то причине Богу не хочется, чтобы они венчались.
Татья́на Никола́евна Овсие́нко (род. 22 октября 1966, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская певица. Одна из солисток группы «Мираж» (1988—1990), известна благодаря своей сольной карьере.
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