Соседов раскрыл секрет: что на самом деле происходит за кулисами телешоу

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что телевизионные шоу требуют огромных усилий от множества специалистов. По его мнению, зрители часто недооценивают объём работы, стоящей за созданием развлекательных передач.
Соседов уточнил, что зрителям кажется, будто всё происходит само собой. Однако на самом деле это результат труда большого коллектива. Режиссёры, сценаристы, музыканты, аранжировщики, операторы, специалисты по звуку и свету, а также многочисленные администраторы работают над каждой программой.
Особенно сложно приходится артистам, которым приходится сохранять энергию и хорошее настроение на протяжении долгих часов съёмок, несмотря на усталость и стресс.
Кроме того, он добавил, что процесс монтажа передачи занимает много времени и требует значительных усилий. Съёмки продолжаются значительно дольше, чем эфирная версия программы, и сотрудники нередко работают ночью, чтобы подготовить материал к показу.
"Наши зрители очень наивны. В эфире идёт программа очень долго, а снимается она, естественно, ещё дольше. То есть полдня мы снимаем, порой без пауз практически. Там мы все улыбаемся, всё замечательно. После съёмок я мёртвый, я потом полтора часа не могу в себя прийти", — заключил он.
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Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.
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