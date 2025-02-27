Соседов раскрыл секрет: что на самом деле происходит за кулисами телешоу

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что телевизионные шоу требуют огромных усилий от множества специалистов. По его мнению, зрители часто недооценивают объём работы, стоящей за созданием развлекательных передач.

Фото: youtube.com by канал RTVI Развлечения, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Соседов

Соседов уточнил, что зрителям кажется, будто всё происходит само собой. Однако на самом деле это результат труда большого коллектива. Режиссёры, сценаристы, музыканты, аранжировщики, операторы, специалисты по звуку и свету, а также многочисленные администраторы работают над каждой программой.

Особенно сложно приходится артистам, которым приходится сохранять энергию и хорошее настроение на протяжении долгих часов съёмок, несмотря на усталость и стресс.

Кроме того, он добавил, что процесс монтажа передачи занимает много времени и требует значительных усилий. Съёмки продолжаются значительно дольше, чем эфирная версия программы, и сотрудники нередко работают ночью, чтобы подготовить материал к показу.

"Наши зрители очень наивны. В эфире идёт программа очень долго, а снимается она, естественно, ещё дольше. То есть полдня мы снимаем, порой без пауз практически. Там мы все улыбаемся, всё замечательно. После съёмок я мёртвый, я потом полтора часа не могу в себя прийти", — заключил он.

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Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



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