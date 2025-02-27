Бари Алибасов отказывается покупать место на кладбище: никто не уходит

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Бари Алибасов, известный продюсер, не покупает и не планирует покупать место на кладбище. Он считает, что подобное поведение коллег не имеет смысла.

Фото: Telegram by Telegram-канал NEWS.ru | Фото и видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бари Алибасов

Бывший продюсер группы "На-На" признается, что его не интересует, что станет с его телом после смерти.

"Я не задумываюсь об этом. Нужно быть совсем неразумным, чтобы, пока я жив, мечтать о том, как хорошо было бы лежать в могиле на ушах. Это же абсурд", — цитирует Бари Алибасова NEWS. RU.

Он также называет себя рациональным и адекватным человеком с работающей головой. В ответ на аргумент о том, что после смерти душа уходит, он заявляет, что "никто никуда не уходит".

Ранее Люся Чеботина со сцены высмеяла своих коллег.

Уточнения

Ба́ри (Борис) Кари́мович (Николаевич) Алиба́сов (каз. Бари (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібасов, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).



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