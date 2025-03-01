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Не для этого рождена: Катя Лель откровенно высказалась о своём отношении к будущим внукам

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Шоу-бизнес

Катя Лель поделилась мыслями о будущих внуках в интервью, которое она дала Наталье Подольской. Певица понимает, что ей рано о них думать, ведь её дочь ещё учится в школе, однако Лель уже чётко понимает свою позицию насчёт роли бабушки, и эта роль её мало привлекает.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки

Лель не скрывает, что сидеть дома с внуками — это не та задача, которая соответствует её творческой натуре. Исполнительница озвучила слова, которые она готова сказать дочери.

"Доченька, ты не думай, что твоя мама, творческой профессии, может осесть дома и нянчить внуков. Нет. Это не я. Говорю сразу. Я не для этого", — сказала Лель.

При этом звезда отметила, что с радостью готова путешествовать с внуками, когда они станут старше.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (имя при рождении — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси» и других.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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