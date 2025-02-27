Гарик Харламов проверил школьные знания дочери по географии

Комик Гарик Харламов устроил дочери Анастасии импровизированный экзамен по географии.

Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov by Инстаграм Гарика Харламова is licensed under public doman Комик Гарик Харламов с дочерью

Гарик Харламов опубликовал в социальных сетях видео с 11-летней дочерью Анастасией от актрисы Кристины Асмус.

На кадрах резидент Comedy Club решил проверить школьные знания наследницы по географии.

Гарик попросил дочь назвать столицу Франции, России и Германии. Девочка без проблем назвала Париж, Москву, а вот со столицей ФРГ у Анастасии Игоревны возникли сложности.

"Ответ: Берлин", — подсказал дочери Гарик.

Ранее Гарик Харламов почтительно и официально поздравил жену, актрису Катерину Ковальчук, с днём рождения. Жене 44-летнего комика исполнилось 32 года.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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