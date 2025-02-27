Люся Чеботина высмеяла коллег со сцены: пою на уровень выше

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Певица Люся Чеботина в эфире шоу "CATRINE ENDORPHINE" заявила, что её пение "на уровень выше", чем у некоторых коллег с российской эстрады.

Фото: youtube.com by канал Europa Plus TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люся Чеботина

Она убеждена, что обладает необходимым талантом и возможностями, и это вызывает зависть у окружающих. Исполнительница считает, что её воспринимают как достойного конкурента.

"Я объективно понимаю, что мой голос выше, чем у многих артистов на нашей эстраде. Я трезво оцениваю свои способности. В первую очередь, голос — это вопрос физических возможностей, и в этом плане я более талантлива, чем многие другие", — объясняет Люся.

Певица опровергает обвинения в звёздной болезни и утверждает, что просто знает себе цену. Она убеждена, что скромность украшает человека, но в некоторых ситуациях необходимо проявить настойчивость и характер.

Ранее Анфиса Чехова вспомнила о своём увольнении из-за пышной фигуры.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.



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