Люся Чеботина высмеяла коллег со сцены: пою на уровень выше

Певица Люся Чеботина в эфире шоу "CATRINE ENDORPHINE" заявила, что её пение "на уровень выше", чем у некоторых коллег с российской эстрады.
Она убеждена, что обладает необходимым талантом и возможностями, и это вызывает зависть у окружающих. Исполнительница считает, что её воспринимают как достойного конкурента.
"Я объективно понимаю, что мой голос выше, чем у многих артистов на нашей эстраде. Я трезво оцениваю свои способности. В первую очередь, голос — это вопрос физических возможностей, и в этом плане я более талантлива, чем многие другие", — объясняет Люся.
Певица опровергает обвинения в звёздной болезни и утверждает, что просто знает себе цену. Она убеждена, что скромность украшает человека, но в некоторых ситуациях необходимо проявить настойчивость и характер.
Ранее Анфиса Чехова вспомнила о своём увольнении из-за пышной фигуры.
Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.
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