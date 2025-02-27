Анфиса Чехова рассказала об увольнении из-за пышной фигуры: не влезала в кадр

Телеведущая Анфиса Чехова в интервью программе "Москва 24" вспомнила о трудностях, с которыми ей приходилось сталкиваться на работе из-за своей пышной фигуры.
По её словам, однажды шеф-редактор одной из программ уволил её, заявив, что она не помещается в кадре. Однако, несмотря на это, Чехова смогла похудеть во время работы.
Анфиса призналась, что в прошлом люди часто пользовались её комплексами. Но, изменив своё отношение к себе, она смогла сбросить лишние килограммы.
"Сейчас я похудела не потому, что хочу быть худой, а потому что хочу быть молодой, здоровой и в пожилом возрасте прыгать, как горная лань, а не ходить с палочкой", — сказала Чехова.
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Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая.
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