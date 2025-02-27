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Лера Кудрявцева ответила на обвинения: я мать двоих детей

0:52
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на гневные комментарии подписчиков.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева не смогла пройти мимо хейта со стороны интернет-публики.

Звезда ТВ заметила, что её обзывают, называя старой хабалкой и другими обидными словами. Она посоветовала хейтерам беречь здоровье и больше трудиться.

Кудрявцева рассказала обидчикам о своих жизненных достижениях.

"Я — это мать двоих детей, 13 лет замужем, высшее образование, 30 лет работы на ТВ. Обладательница Премии ТЭФИ и благодарности от президента", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что не переносит хитрость и лживость, которые она чувствует за версту.

Ранее Лера Кудрявцева ответила на обвинения в избиении няни.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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