Лера Кудрявцева ответила на обвинения: я мать двоих детей

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на гневные комментарии подписчиков.
Лера Кудрявцева не смогла пройти мимо хейта со стороны интернет-публики.
Звезда ТВ заметила, что её обзывают, называя старой хабалкой и другими обидными словами. Она посоветовала хейтерам беречь здоровье и больше трудиться.
Кудрявцева рассказала обидчикам о своих жизненных достижениях.
"Я — это мать двоих детей, 13 лет замужем, высшее образование, 30 лет работы на ТВ. Обладательница Премии ТЭФИ и благодарности от президента", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
Она объяснила, что не переносит хитрость и лживость, которые она чувствует за версту.
Ранее Лера Кудрявцева ответила на обвинения в избиении няни.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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