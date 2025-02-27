Ксения Собчак высказалась о смерти актрисы Мишель Трахтенберг

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Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о смерти 39-летней актрисы Мишель Трахтенберг.

Фото: https://vk.com/michellesource by ВК-аккаунт Мишель Трахтенберг is licensed under public doman Актриса Мишель Трахтенберг

Ксения Собчак не прошла мимо новости о смерти звезды сериалов "Баффи — истербительница вампиров" и "Сплетнциа" Мишель Трахтенберг.

Журналистка объяснила, что причины кончины молодой актрисы пока не сообщаются, однако версия о подозрительном характере происшествия не подтверждается.

"В последние месяцы фанаты били тревогу, так как Мишель выкладывала фото, где выглядела изможденной, со значительной потерей веса и "странным" взглядом", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак отметила, что сама Мишель не подтверждала информацию о проблемах со здоровьем, заверяя поклонников, что с ней всё в порядке.

При этом известно, что актриса перенесла операцию по пересадке печени.

"Очень жаль", — высказалась Собчак.

Уточнения

Мише́ль Кристи́н Тра́хтенберг (англ. Michelle Christine Trachtenberg; 11 октября 1985, Нью-Йорк, Нью-Йорк — 26 февраля 2025, Нью-Йорк, Нью-Йорк) — американская актриса кино и озвучивания, телеведущая.



Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.



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