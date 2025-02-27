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Певец Шаман заявил, что князь Владимир не носил нижнее бельё

0:53
Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, рассказал, что в этноопере "Князь Владимир" он будет раздеваться по ходу сюжета.

Певец Шаман
Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman
Певец Шаман

Певец Шаман поведал об интересном сюжетном ходе в опере, где он исполняет роль князя Владимира.

Исполнитель хита "Я русский" объяснил, что вначале оперы он облачён в доспехи и шубу, однако он будет избавляться от предметов одежды, пока не останется в холщовых штанах и рубашке.

Журналисты спросили у Дронова, будет ли он надевать нижнее бельё для создания сценического образа русского князя.

"Что-то сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье. Потому что его ещё и не было", — выразил своё мнение артист.

Ранее Шаман без штанов показал домашний ужин с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист РФ.

Влади́мир Святосла́вич (др.-рус. Володимѣръ Свѧтославичь; около 960 — 15 июля 1015, Берестово) — князь новгородский (970—988) и великий князь киевский (978—1015), при котором произошло Крещение Руси.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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