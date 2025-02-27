Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов наехал на пожилую женщину, переходящую дорогу на пешеходном переходе.

Фото: https://vk.com/alexanderbuinovofficial by ВК-аккаунт Александра Буйнова is licensed under public doman Певец Александр Буйнов

Как пишет Telegram-канал Mash, Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области.

Сообщается, что исполнитель хита "Я бамбук" сидел за рулём внедорожника "Лексус" LX 570.

74-летний артист наехал на 61-летнюю пенсионерку, которая пересекала дорогу в специально оборудованном месте. Женщину экстренно доставили в медицинское учреждение с подозрением на разрыв связок.

По информации Mash, за 2024 год Александр Буйнов нарушил ПДД более тридцати раз.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.