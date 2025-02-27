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Павел Прилучный откровенно признался в ссорах с Зепюр Брутян

0:49
Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный рассказал о непростых отношениях с женой Зепюр Брутян.

Актёр Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян
Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян

Прилучный не стал скрывать, что взаимоотношения его и новой супруги Зепюр Брутян не всегда безоблачные.

За идиллией в социальных сетях скрываются супружеские ссоры. 37-летний актёр объяснил, что их конфликты быстро сходят на нет. Звезда сериала "Мажор" уверен, что выплеск негатива необходим в семье.

"Иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать", — поведал Прилучный в интервью для "Каравана историй".

Ранее Павел Прилучный впервые показал лицо маленького сына Микаэля.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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