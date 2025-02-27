Актёр Павел Прилучный рассказал о непростых отношениях с женой Зепюр Брутян.
Прилучный не стал скрывать, что взаимоотношения его и новой супруги Зепюр Брутян не всегда безоблачные.
За идиллией в социальных сетях скрываются супружеские ссоры. 37-летний актёр объяснил, что их конфликты быстро сходят на нет. Звезда сериала "Мажор" уверен, что выплеск негатива необходим в семье.
"Иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать", — поведал Прилучный в интервью для "Каравана историй".
Ранее Павел Прилучный впервые показал лицо маленького сына Микаэля.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.