Бузова порадовалась за российских школьников, которые выиграли олимпиаду в Румынии

Ольга Бузова рассказала об успехах российских школьников, которые одержали победу на международной олимпиаде.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Бузова вспомнила, что она закончила школу только с одной четвёркой. До золотой медали ей не хватило лишь одной пятёрки.

Звезда "Дома-2" уверена, что полученные знания в школе ей пригодились в жизни, так как научили её понимать сферы огромного мира.

Она похвалила российских школьников, которые даже в непростых условиях борются за первенство в международных олимпиадах.

"Наши школьники выиграли золотые медали в международной олимпиаде по математике в Румынии. Такие победы всегда дают +100500 к уверенности в себе и к большому будущему. Молодцы!" — написала Ольга в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Бузова решилась на страшную процедуру ради исполнения давней мечты.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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