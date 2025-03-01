Бузова порадовалась за российских школьников, которые выиграли олимпиаду в Румынии

Ольга Бузова рассказала об успехах российских школьников, которые одержали победу на международной олимпиаде.
Бузова вспомнила, что она закончила школу только с одной четвёркой. До золотой медали ей не хватило лишь одной пятёрки.
Звезда "Дома-2" уверена, что полученные знания в школе ей пригодились в жизни, так как научили её понимать сферы огромного мира.
Она похвалила российских школьников, которые даже в непростых условиях борются за первенство в международных олимпиадах.
"Наши школьники выиграли золотые медали в международной олимпиаде по математике в Румынии. Такие победы всегда дают +100500 к уверенности в себе и к большому будущему. Молодцы!" — написала Ольга в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Бузова решилась на страшную процедуру ради исполнения давней мечты.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!