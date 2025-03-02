Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет небывалого урожая: вот что делают опытные садоводы — вы удивитесь
Домашний салат Цезарь с курицей: вкуснее, чем в ресторане
Новые правила на дорогах: Росгвардия может вмешиваться в проверку документов — но как
Прибор, который следует немедленно выбросить, так как он увеличивает энергопотребление
Кофе и болезни ЖКТ: когда любимый напиток становится опасным
Дзюба догнал Кержакова: реакция футболиста на рекорд — гордость или разочарование?
Этот метод позволяет есть сладкое каждый день без вреда для фигуры
Шоколадный восторг за 5 минут: этот крем сведёт с ума любого сладкоежку
Ее создала тьма — смертоносное насекомое вырсло в недрах пещеры

Рэпер Натан признался, что ежедневно читает молитвы

0:49
Шоу-бизнес

Рэпер Натан приобщился к смиренным духовным практикам после своих любовных приключений.

Рэпер Натан
Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman
Рэпер Натан

Рэпер Натан научился ценить красоту простых моментов. Сидя в автомобиле, рэпер проникся красотой Божьего мира, следуя примеру блогера Николая Василенко, которого называют "Лавандовым рафом".

Музыкант порадовался лучам солнца, которые одарили его позитивом.

Своё душевное равновесие Натан поддерживает с помощью некого молитвенного славословия.

"Я не так давно наткнулся на "молитву" как по мне так на правильную установку, которая мне очень помогает. Читаю её с утра, чтобы фиксировать важные слова и действия", — объяснил рэпер.

Натан пообещал поделиться с подписчиками словами данной молитвы.

Уточнения

Моли́тва (глагол ст.‑слав. моли́ти, от праслав. *molditi — «говорить ритуальные слова при принесении жертвы») — духовная практика во многих религиях.

Раф-кофе (сокр. «Раф») — кофейный напиток, готовится путём добавления нагретых паром сливок с небольшим количеством пены (0,5 см) в одиночную порцию эспрессо. Часто подаётся с сиропом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Новости спорта
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает Аудио 
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Красота и стиль
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить Аудио 
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Садоводство, цветоводство
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Последние материалы
Дзюба догнал Кержакова: реакция футболиста на рекорд — гордость или разочарование?
Рэпер Натан признался, что ежедневно читает молитвы
Этот метод позволяет есть сладкое каждый день без вреда для фигуры
Шоколадный восторг за 5 минут: этот крем сведёт с ума любого сладкоежку
Ее создала тьма — смертоносное насекомое вырсло в недрах пещеры
Эксперты предупреждают: кофе будет только дорожать
Три стойких растения, которые расцветут даже в самых неблагоприятных условиях
Болезнь растений, о которой не говорят, но из-за неё плачут садоводы
Дикие танцы, прыжки и эйфория: почему после валерьянки кот становится настоящим хулиганом
Поставили забор? Готовьтесь к скандалу с соседями! Узнайте, как избежать конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.