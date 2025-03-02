Рэпер Натан признался, что ежедневно читает молитвы

Рэпер Натан приобщился к смиренным духовным практикам после своих любовных приключений.
Рэпер Натан научился ценить красоту простых моментов. Сидя в автомобиле, рэпер проникся красотой Божьего мира, следуя примеру блогера Николая Василенко, которого называют "Лавандовым рафом".
Музыкант порадовался лучам солнца, которые одарили его позитивом.
Своё душевное равновесие Натан поддерживает с помощью некого молитвенного славословия.
"Я не так давно наткнулся на "молитву" как по мне так на правильную установку, которая мне очень помогает. Читаю её с утра, чтобы фиксировать важные слова и действия", — объяснил рэпер.
Натан пообещал поделиться с подписчиками словами данной молитвы.
Моли́тва (глагол ст.‑слав. моли́ти, от праслав. *molditi — «говорить ритуальные слова при принесении жертвы») — духовная практика во многих религиях.
Раф-кофе (сокр. «Раф») — кофейный напиток, готовится путём добавления нагретых паром сливок с небольшим количеством пены (0,5 см) в одиночную порцию эспрессо. Часто подаётся с сиропом.
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