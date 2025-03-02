Рэпер Натан признался, что ежедневно читает молитвы

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Натан приобщился к смиренным духовным практикам после своих любовных приключений.

Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman Рэпер Натан

Рэпер Натан научился ценить красоту простых моментов. Сидя в автомобиле, рэпер проникся красотой Божьего мира, следуя примеру блогера Николая Василенко, которого называют "Лавандовым рафом".

Музыкант порадовался лучам солнца, которые одарили его позитивом.

Своё душевное равновесие Натан поддерживает с помощью некого молитвенного славословия.

"Я не так давно наткнулся на "молитву" как по мне так на правильную установку, которая мне очень помогает. Читаю её с утра, чтобы фиксировать важные слова и действия", — объяснил рэпер.

Натан пообещал поделиться с подписчиками словами данной молитвы.

Уточнения

Моли́тва (глагол ст.‑слав. моли́ти, от праслав. *molditi — «говорить ритуальные слова при принесении жертвы») — духовная практика во многих религиях.



Раф-кофе (сокр. «Раф») — кофейный напиток, готовится путём добавления нагретых паром сливок с небольшим количеством пены (0,5 см) в одиночную порцию эспрессо. Часто подаётся с сиропом.

