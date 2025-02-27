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Гериатр объяснил причину редких выходов в свет Юрия Антонова

1:14
Шоу-бизнес

Врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов рассказал, почему певец Юрий Антонов редко появляется на публике.

Певец Юрий Антонов
Фото: https://vk.com/yuryantonov_official by ВК-аккаунт Юрия Антонова is licensed under public doman
Певец Юрий Антонов

Исполнитель хита "Под крышей дома твоего" Юрий Антонов в последнее время редко выходит в свет.

79-летний артист объяснил, что любит природу со свежим воздухом, красивыми рассветами и огромными просторами.

Врач-гериатр объяснил, что с возрастом у людей замедляются реакции. Это сопровождается задумчивостью и глубоким анализом. Быстрый ритм жизни столицы по душе не всем пенсионерам. На природе они могут увеличить продолжительность своей жизни.

Ранее сообщалось, что Юрий Антонов отказался от большого концерта в честь 80-летия.

Новосёлов уверен, что человек в преклонном возрасте понимает, что многое успел сделать за свою жизнь. Ему не хватает лишь общения с самим собой.

"Люди обращают внимание на природу, на то, что было характерно предкам. Мы же часть природы. Поэтому, я думаю, Антонов сделал выбор в пользу души", — цитирует слова гериатра "Радио 1".

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания. Народный артист Российской Федерации (1997).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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