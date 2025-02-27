Про жизнь певицы Максим снимут художественный фильм

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Марина Абросимова, известная как певица Максим, рассказала о съёмках биографического фильма о её жизни.

Фото: https://vk.com/maksimsinger by ВК-аккаунт певицы Максим is licensed under public doman Певица Максим

Про жизнь певицы Максим снимут кино. Сама исполнительница хита "Знаешь ли ты" тоже активно участвует в работе над будущим байопиком.

Она ответила согласием в ответ на предложение создать фильм о её судьбе, жизни и творчестве.

"Он будет художественный, про меня. Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказать", — цитирует слова звезды "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что на певицу Максим и на её 10-летнюю дочь напали на отдыхе.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.



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