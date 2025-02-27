Про жизнь певицы Максим снимут художественный фильм

Марина Абросимова, известная как певица Максим, рассказала о съёмках биографического фильма о её жизни.
Про жизнь певицы Максим снимут кино. Сама исполнительница хита "Знаешь ли ты" тоже активно участвует в работе над будущим байопиком.
Она ответила согласием в ответ на предложение создать фильм о её судьбе, жизни и творчестве.
"Он будет художественный, про меня. Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказать", — цитирует слова звезды "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что на певицу Максим и на её 10-летнюю дочь напали на отдыхе.
МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.
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