Отец Фриске назвал Шепелева шакалом после обвинений в вооруженном нападении

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Отец Жанны Фриске Владимир Фриске отреагировал на заявления телеведущего Дмитрия Шепелева.

Фото: https://vk.com/jf_fj by ВК-аккаунт Жанны Фриске is licensed under public doman Певица Жанна Фриске

Отец Жанны Фриске обозвал Шепелева "шакалом" после его интервью Надежде Стрелец, в котором он рассказал, что тесть напал на него с ножом, когда он приехал за вещими сына Платона.

Владимир Фриске сейчас отдыхает в ОАЭ, однако не смог пройти мимо слов Шепелева.

"Мне совсем не интересно, что там рассказал этот шакал. Вот, если что-то, связанное с Платоном и его жизнью, — я почитаю и посмотрю", — цитирует слова отца покойной певицы "КП".

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о дебюте сына Платона в кино.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».



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