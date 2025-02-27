Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотека под вопросом: эксперт рассказал, когда ждать скачка цен на жильё
Не прилипают, не рвутся, не горят — рецепт идеальных блинов, который работает
Забудьте о бессоннице: Терапевт раскрыл простые способы наладить сон без лекарств
Такого вы ещё не видели: пёс с лицом человека — ошибка природы или чудо эволюции
Ваш бывший шлёт вам письма счастья? ГИБДД явно не в курсе, что вы расстались с автомобилем
Пробиотики: незаменимый компонент для красоты и здоровья кожи, который вы могли игнорировать
Запомните океаны такими — через 75 лет их будет не узнать, и вот почему
Сочное фиаско: эти ошибки превратят ваше мясо по-французски в подошву
Поздняя доставка воды: курьер — метеорит, срок — пару миллиардов лет

Отец Фриске назвал Шепелева шакалом после обвинений в вооруженном нападении

0:44
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске Владимир Фриске отреагировал на заявления телеведущего Дмитрия Шепелева.

Певица Жанна Фриске
Фото: https://vk.com/jf_fj by ВК-аккаунт Жанны Фриске is licensed under public doman
Певица Жанна Фриске

Отец Жанны Фриске обозвал Шепелева "шакалом" после его интервью Надежде Стрелец, в котором он рассказал, что тесть напал на него с ножом, когда он приехал за вещими сына Платона.

Владимир Фриске сейчас отдыхает в ОАЭ, однако не смог пройти мимо слов Шепелева.

"Мне совсем не интересно, что там рассказал этот шакал. Вот, если что-то, связанное с Платоном и его жизнью, — я почитаю и посмотрю", — цитирует слова отца покойной певицы "КП".

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о дебюте сына Платона в кино.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса
Еда и рецепты
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса Аудио 
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна
Авто
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Не выбрасывайте крапиву! Вот что она делает с урожаем — дачники в восторге
Как сделать тесто пышным без дрожжей? Лайфхак, который знают не все
Хотите худеть, даже сидя на диване? Один простой трюк — и результат не заставит себя ждать
Мечтаете о хорошем урожае? Сначала избавьтесь от этого растения
В ЕС решили наладить отношения c партнером России
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Ваш домашний инопланетянин: кошка, которая кажется существом с другой планеты
В салоне вашего авто есть кнопка, о которой вы даже не догадывались: срочно проверяйте
Каракатицы оказались умнее некоторых людей — есть, чему поучиться у морских обитателей
Звездный караоке-баттл: что может рассказать нам песня нейтронных звезд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.