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Больше не злится: Лолита публично простила Киркорова, которого считала предателем

0:47
Шоу-бизнес

Не так давно Лолита назвала Филиппа Киркорова предателем из-за того, что он публично ругал Настю Ивлееву и уверял, будто был на "голой вечеринке" всего несколько минут, хотя Милявская помнит, что он присутствовал на ней столько же, сколько остальные, — несколько часов.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Через некоторое время после этого Киркоров заявил, что, несмотря ни на что, любит Лолиту, и теперь настала её очередь сделать свой шаг к примирению с Филиппом.

Лолита опубликовала в своём блоге то самое видео, на котором Киркоров признаётся ей в любви, сопроводив его примирительной подписью.

"Я не умею долго злиться!" — написала Лолита.

Из этого следует понимать, что звёзды снова станут друзьями.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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