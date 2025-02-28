Ради мамы и папы: Ариадна Волочкова готовится к двум свадьбам — такое решение принято неспроста

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой скоро выйдет замуж за возлюбленного Никиту. Её свадьба состоится в апреле в одном из дворцов Санкт-Петербурга, но, оказывается, праздник у Ариадны и её жениха будет не один.

Фото: unsplash.com by Luis Tosta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свадьба

По словам Ариадны, самое главное для неё и для Никиты — это венчание. Им самим не нужно пышное торжество, но они решили всё-таки отметить важное событие ради родственников, которые этого ждут.

"Безусловно, свадьба важна для родственников, для друзей, но для нас больше важна духовная часть, нам нужно закрепить наш союз на небесах. У нас будет две свадьбы: на петербургской будет мама, а в Москве — папа с друзьями", — рассказала Ариадна в беседе с kp.ru.

Она пояснила, что ей важно, чтобы всем гостям было хорошо, а поскольку у Анастасии Волочковой и отца Ариадны натянутые отношения, для них будет устроено два отдельных праздника.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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