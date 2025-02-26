Беременная Ида Галич рассекретила пол своего малыша

Блогер Ида Галич устроила гендер-пати в Антарктиде и сообщила пол своего ребёнка.
Ида Галич уверена, что они с женихом единственная парочка, которая устроила гендер-пати в Антарктиде.
Звезда Интернета объяснила, что приехала на ледяной континент, чтобы полюбоваться пингвинами и китами.
Она отметила, что легко преодолела шторм при пересечении пролива Дрейка и чувствовала себя при этом вполне комфортно.
Блогер не стала интриговать публику и рассказала, что ждёт появления на свет девочки.
У Галич уже есть сын Леон от первого брака. Мальчику исполнилось пять лет. Ранее Ида трогательно поздравила наследника с днём рождения.
Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.
Проли́в Дре́йка (англ. Drake Strait, исп. Pasaje de Drake/Mar de Hoces/Paso de Drake) — межконтинентальный пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов (в случае выделения Южного океана может полностью или частично относиться к нему).
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.