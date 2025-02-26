Голливудское помешательство на Оземпике уничтожило бодипозитив

Профессор психологии Ратгерского университета доктор Шарлотта Марки рассказала, как похудевшие знаменитости Голливуда меняют представление о теле человека.
Тенденция к похудению, охватившая Голливуд, по словам эксперта, снова подпитывает нереалистичные стандарты красоты.
Популярный препарат для лечения диабета, который также помогает сбросить вес, изменил представление о позитивном отношении к телу в индустрии развлечений.
"Трудно не заметить, что такие знаменитости, как Минди Калинг, которая с гордостью относится к своему телу и не отличается миниатюрностью, похудели", — сказала Марки.
Психолог обратила внимание на то, что сейчас люди стали меньше заявлять о принятии себя и утверждать, что люди от природы бывают разных размеров и форм.
Ранее Виктория Боня встала на сторону Селены Гомес, которую заподозрили в похудении на "Оземпике".
«Селена Гомес: Я и мой мир» (англ. Selena Gomez: My Mind & Me) — американский документально-биографический фильм режиссёра Алека Кешишяна вышедший в ноябре 2022 года, в котором рассказывается о певице и актрисе Селене Гомес.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.