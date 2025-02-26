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Голливудское помешательство на Оземпике уничтожило бодипозитив

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Шоу-бизнес

Профессор психологии Ратгерского университета доктор Шарлотта Марки рассказала, как похудевшие знаменитости Голливуда меняют представление о теле человека.

Певица Селена Гомес
Фото: https://vk.com/selenagomezrussia by Инстаграм Селены Гомес is licensed under public doman
Певица Селена Гомес

Тенденция к похудению, охватившая Голливуд, по словам эксперта, снова подпитывает нереалистичные стандарты красоты.

Популярный препарат для лечения диабета, который также помогает сбросить вес, изменил представление о позитивном отношении к телу в индустрии развлечений.

"Трудно не заметить, что такие знаменитости, как Минди Калинг, которая с гордостью относится к своему телу и не отличается миниатюрностью, похудели", — сказала Марки.

Психолог обратила внимание на то, что сейчас люди стали меньше заявлять о принятии себя и утверждать, что люди от природы бывают разных размеров и форм.

Ранее Виктория Боня встала на сторону Селены Гомес, которую заподозрили в похудении на "Оземпике".

Уточнения

«Селена Гомес: Я и мой мир» (англ. Selena Gomez: My Mind & Me) — американский документально-биографический фильм режиссёра Алека Кешишяна вышедший в ноябре 2022 года, в котором рассказывается о певице и актрисе Селене Гомес.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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