Голливудское помешательство на Оземпике уничтожило бодипозитив

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Профессор психологии Ратгерского университета доктор Шарлотта Марки рассказала, как похудевшие знаменитости Голливуда меняют представление о теле человека.

Фото: https://vk.com/selenagomezrussia by Инстаграм Селены Гомес is licensed under public doman Певица Селена Гомес

Тенденция к похудению, охватившая Голливуд, по словам эксперта, снова подпитывает нереалистичные стандарты красоты.

Популярный препарат для лечения диабета, который также помогает сбросить вес, изменил представление о позитивном отношении к телу в индустрии развлечений.

"Трудно не заметить, что такие знаменитости, как Минди Калинг, которая с гордостью относится к своему телу и не отличается миниатюрностью, похудели", — сказала Марки.

Психолог обратила внимание на то, что сейчас люди стали меньше заявлять о принятии себя и утверждать, что люди от природы бывают разных размеров и форм.

Ранее Виктория Боня встала на сторону Селены Гомес, которую заподозрили в похудении на "Оземпике".

Уточнения

«Селена Гомес: Я и мой мир» (англ. Selena Gomez: My Mind & Me) — американский документально-биографический фильм режиссёра Алека Кешишяна вышедший в ноябре 2022 года, в котором рассказывается о певице и актрисе Селене Гомес.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.