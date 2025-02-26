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Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом, чтобы похитить Платона

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Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о вооружённом нападении на него отца Жанны Фриске с целью похитить Платона.

Певец Дмитрий Шепелев
Фото: https://vk.com/shepelevdmitriy by ВК-аккаунт Дмитрия Шепелева is licensed under public doman
Певец Дмитрий Шепелев

Шепелев заявил, что пережил атаку со стороны отца покойной певицы Жанны Фриске. Это случилось, по словам Дмитрия, когда он с наследником решил переехать в собственную квартиру. По словам звезды ТВ, родитель Жанны был вооружён ножом.

После этого, по словам Шепелева, пять человек поджидали его и пытались отобрать ребёнка.

"Если бы у меня не было охраны, что бы пережил мой ребёнок, которого похищают и куда-то везут? Охранник со сломанной рукой", — рассказал Дмитрий Шепелев в интервью Надежде Стрелец.

Ранее Дмитрий Шепелев объяснил, почему увёз сына Платона от умирающей матери.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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