Собчак отреагировала на слова Вассермана о разнице между украинскими и русскими блинами

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Ксения Собчак прокомментировала заявление Анатолия Вассермана, который призвал не путать русские блины и украинские налистники.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные блины

Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" скрин новости о том, что чемпион интеллектуального шоу "Своя игра" Анатолий Вассерман подчеркнул принципиальную разницу между русскими блинами и украинскими налистниками.

Журналистка призвала не развивать эту тему, так как невыясненным остаётся ещё вопрос о принадлежности такого спорного блюда, как борщ.

"Так, подождите. Мы ещё борщ не поделили!" — написала Ксения в своём микроблоге.

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Уточнения

Налистники (укр. налисники, бел. налiснiкi) — блинчики с начинкой, блюдо, которое изготавливается из пресного яичного жидкого теста на горячей сковороде, смазанной жиром.



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