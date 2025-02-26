Собчак отреагировала на слова Вассермана о разнице между украинскими и русскими блинами

Ксения Собчак прокомментировала заявление Анатолия Вассермана, который призвал не путать русские блины и украинские налистники.
Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" скрин новости о том, что чемпион интеллектуального шоу "Своя игра" Анатолий Вассерман подчеркнул принципиальную разницу между русскими блинами и украинскими налистниками.
Журналистка призвала не развивать эту тему, так как невыясненным остаётся ещё вопрос о принадлежности такого спорного блюда, как борщ.
"Так, подождите. Мы ещё борщ не поделили!" — написала Ксения в своём микроблоге.
Ранее певец Юрий Лоза рассказал о своём рационе питания в период Масленицы.
Налистники (укр. налисники, бел. налiснiкi) — блинчики с начинкой, блюдо, которое изготавливается из пресного яичного жидкого теста на горячей сковороде, смазанной жиром.
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