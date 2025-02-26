Лёва* из Би-2 рассказал пранкерам о бедственном положении группы

Участник группы Би-2 Егор Бортник*, известный как Лёва, пожаловался на тяжёлое финансовое положение музыкального коллектива.
Пранкеры Вован и Лексус показали вторую часть пранка с солистом группы "Би-2" Лёвой*.
Музыкант поведал, какие финансовые убытки он понёс в связи с отменой своих концертов. Он объяснил, что потерял пять миллионов долларов. Сейчас артисту, по его словам, не на что снимать клипы.
Бортник* признался, что ему пришлось продать недвижимость, чтобы обеспечивать работу своего коллектива.
Ранее Егор Бортник* заявил, что раскусил обман пранкеров Вована и Лексуса, однако о том, что его развели, Лёва понял уже после интервью.
Как сообщают "Известия", артист объяснил в интервью пранкерам, что не понимает, что такое родина.
"Я с 19 лет живу на чужбине, мне как бы всё равно, у меня понятия "родина" — это такое всё. Я не верю во всё это", — выразил свою позицию певец.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.