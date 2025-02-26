Канделаки назвала Бузову патриархом отечественного ТВ

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тина Канделаки присвоила звезде "Дома-2" Ольге Бузовой солидный статус.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Тина Канделаки попозировала с Ольгой Бузовой перед журналистами на светском мероприятии в честь премьеры фильма "Звёзды в Сибири".

Директор телеканала ТНТ с уважением отнеслась к солидному опыту Ольги Бузовой, которая с 2005 года не сходит с экранов телевизора.

"Абсолютно искренне считаю, что Бузова — патриарх отечественного телевидения", — написала Тина Канделаки в социальных сетях.

Бузова отметила 20-летие с момента своего первого появления на российском телевидении. Поклонники восхищаются трудолюбием звезды телестройки.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.