Арай Чобанян ответил на обвинения Пинчук: я не спал с девочками

Арай Чобанян уверен, что звезда "Дома-2" Ирина Пинчук обиделась на него не из-за измен.
Арай Чобанян ответил на обвинения жены, блогера Ирины Пинчук.
Чобанян заверил, что доказательства его любовных похождений датируются 2017 и 2019 годом.
"Я не спал с девочками", — сказал Чобанян.
Он объяснил, что у Пинчук есть другие причины на него обижаться.
"Речь не о том, что я спал, есть другие моменты, в которых я был не прав. Вы просто не знаете ситуацию, мою семью", — рассказал Арай.
Чобанян отметил, что шесть лет провёл с Пинчук "бок о бок", поэтому постарается заслужить прощение жены.
«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.
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