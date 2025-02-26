Арай Чобанян ответил на обвинения Пинчук: я не спал с девочками

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Арай Чобанян уверен, что звезда "Дома-2" Ирина Пинчук обиделась на него не из-за измен.

Фото: https://vk.com/irinapinchukfan by ВК-аккаунт Ирины Пинчук is licensed under public doman Блогер Ирина Пинчук с семьёй

Арай Чобанян ответил на обвинения жены, блогера Ирины Пинчук.

Чобанян заверил, что доказательства его любовных похождений датируются 2017 и 2019 годом.

"Я не спал с девочками", — сказал Чобанян.

Он объяснил, что у Пинчук есть другие причины на него обижаться.

"Речь не о том, что я спал, есть другие моменты, в которых я был не прав. Вы просто не знаете ситуацию, мою семью", — рассказал Арай.

Чобанян отметил, что шесть лет провёл с Пинчук "бок о бок", поэтому постарается заслужить прощение жены.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.



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